LIVE Virtus Bologna-Pistoia 46-28, Serie A basket 2020 in DIRETTA: finisce il primo tempo del PalaDozza, partita in mano alle V Nere (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.21 I numeri del match fino a qui, Virtus: 12/20 da 2, 5/12 da 3 e 7/8 i liberi; Pistoia: 9/18 dal campo, 3/13 dall’arco e solo 1/4 in lunetta. Top-scorer: Giampaolo Ricci, 11 punti e Terran Petteway con 8. 21.19 finisce un primo tempo con la Virtus ampiamente padrona del campo, 27-20 il parziale del secondo quarto. finisce IL SECONDO QUARTO! 46-28 Petteway attacca il ferro e appoggia al vetro, Djordjevic chiama time-out per organizzare l’ultimo attacco dei suoi. 46-26 Nikolic spara una bomba centrale, +20 Virtus. 43-26 TRIPLA di Landi dall’angolo. Accorcia la OriOra. 43-23 Arresto e tiro di Petteway. 43-21 Hunter si iscrive al referto della serata con due liberi. 41-21 Landi recupera un difficile pallone sotto canestro e segna con un semigancio. 2’49” all’intervallo. 41-19 Nikolic impeccabile a ... Leggi la notizia su oasport

