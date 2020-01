LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 69-58, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ultimi minuti del match playoff! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-60 Udanoh schiaccia! Impeccabile Venezia nel forcing finale. 69-60 Aradori fa 2/2 in lunetta. 69-58 Filloy dall’arco! +11 Venezia. 66-58 Bologna sparita dal campo da alcuni minuti: Watt porta i suoi a +8. 64-58 Timeout Fortitudo. 64-58 Udanoh sotto canestro: break Venezia a +6. 62-58 Filloy da tre! +4 Venezia. 59-58 Ancora Sims: -1 Bologna. 59-56 2/2 di Sims in lunetta. 59-54 BRAMOS ANCORA DA TRE! Dopo il libero di Cincarini, dall’arco non sbaglia il #6. 56-53 Cinciarini comincia con un canestro sotto il ferro. INIZIO QUARTO QUARTO 22.06 Venezia sorpassa nel finale la Fortitudo Bologna con un buon +5: Filloy e Bramos guidano la riscossa della squadra di De Raffaele. Ultimo quarto tutto d vivere. FINE TERZO QUARTO 56-51 FILLOY DA TRE! +5 della Reyer. 53-51 Vidmar non sbaglia dalla lunetta. 52-51 Bramos da tre! Sorpasso ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 49-48 Serie A basket 2020 in DIRETTA: equilibrio in Laguna veneta! - #Venezia-Forti… - zazoomnews : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 0-0 Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia in Laguna veneta! - #Venezia-Fortit… - zazoomblog : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 21-19 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo quarto equilibrato! - #Venezia-Fortitud… -