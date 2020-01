LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 49-48, Serie A basket 2020 in DIRETTA: equilibrio in Laguna veneta! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49-48 Bene De Nicolao in area e con il tiro libero annesso. 46-48 Sorpasso di Bologna! Cinciarini sfonda in area. 46-46 1/2 di Aradori al tiro libero. 46-45 Timeout Venezia. 46-45 Partita equilibrata a Venezia: difese ferree. 46-45 Watt realizza sotto il ferro. 44-45 Aradori arriva a canestro: +1 degli ospiti. 44-43 Sims sfonda in area: -1 del Bologna. 44-41 Tripla di Bramos! Grande spunto del #6. 41-41 equilibrio nella Laguna veneta. 41-41 Sims pareggia i conti: testa a testa nel match. 41-39 Ancora Watt: che partita del #51. 39-39 Robertson comincia come aveva terminato: canestro da dentro l’area. 39-37 WATT DA TRE! Reyer che riparte alla grande. 36-37 Si riparte a Venezia! INIZIO TERZO QUARTO 21.29 La Fortitudo Bologna adopera il sorpasso nel finale di secondo quarto: Fantinelli riesce a suonare la carica con la sua Pompea ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 21-19 Serie A basket 2020 in DIRETTA: primo quarto equilibrato! - #Venezia-Fortitud… - cultve : RT @comunevenezia: ?? #Musica ?? Un'occasione per giovani musicisti emergenti Al via la terza edizione di 'Hybrid Music Contest', aperta… - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Umana Reyer Venezia vs Pompea Fortitudo Bologna -