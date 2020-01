LIVE Venezia-Fortitudo Bologna 0-0, Serie A basket 2020 in DIRETTA: si comincia in Laguna veneta! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Parte alla grande Venezia con Sims. 0-0 PALLA A DUE! SI PARTE! INIZIO PRIMO QUARTO 20.44 Riscaldamento in corso a Venezia. 20.42 Partenza sfavillante di Cremona nel primo quarto per 17-5 a Treviso. 20.40 Tutto pronto a Taliercio nella Laguna veneta! 20.37 Designato il tabellone delle Final Eight di Pesaro 2020: Brindisi-Sassari si sfidano dalla parte di Brescia e Fortitudo Bologna. Dall’altra parte Milano-Cremona e Virtus-Venezia. 20.35 Manca sempre meno alla sfida tra i finalisti della Supercoppa Italiana 2019/20 e la Fortitudo Bologna! 20.32 In campo, in questo momento, Trento e Reggio Emilia, con gli ospiti in vantaggio 43-26: stanno giocando anche Treviso e Cremona ed è appena cominciata la sfida tra i padroni della vetta della Segafredo e Pistoia. 20.30 Nell’ultima giornata, gli emiliani hanno perso contro Pesaro per ... Leggi la notizia su oasport

cultve : RT @comunevenezia: ?? #Musica ?? Un'occasione per giovani musicisti emergenti Al via la terza edizione di 'Hybrid Music Contest', aperta… - Pianeta_Basket : LIVE LBA - Umana Reyer Venezia vs Pompea Fortitudo Bologna - comunevenezia : ?? #Musica ?? Un'occasione per giovani musicisti emergenti Al via la terza edizione di 'Hybrid Music Contest', ap… -