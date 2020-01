LIVE Sport Invernali, DIRETTA 18 gennaio: ITALIA IPERURANICA! Vince Brignone, Paris secondo, ennesima doppietta nello snowboard! (Di sabato 18 gennaio 2020) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 18 gennaio). Sarà una giornata ricchissima per quanto riguarda gli Sport della neve e del ghiaccio. L’ITALIA ha tutte le carte in regola per essere protagonista in ogni evento e andare a caccia di diversi podi in un sabato davvero da delirio. Riflettori puntati sulla Classica per eccellenza, la discesa di Wengen: Dominik Paris vuole sognare in grande al Lauberhorn. Federica Brignone e Marta Bassino puntano al successo sulle nevi casalinghe di Sestriere dove è in programma un gigante. Assolutamente da non perdere il PGS di Rogla dove Roland Fischnaller tenta di allungare in classifica. Spazio poi alla staffetta maschile di biathlon, allo slittino con doppio e singolo femminile oltre allo sci di fondo (10 e 15 km tl a Nove Mesto). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 18 ... Leggi la notizia su oasport

