LIVE Sport, DIRETTA 18 gennaio: Settebello ai quarti degli Europei, Italia dominante negli sport invernali, Lazio e Sassuolo vittoriose in Serie A (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.05 RUGBY – La Coppa Italia di rugby va, per la prima volta nella storia, al Rovigo, che nella finale odierna, giocata in casa, batte il Petrarca Padova per 10-3 al termine di un match combattuto su un terreno di gioco reso pesante dalla pioggia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 20.00 CALCIO – Vittorie di Lazio e Sassuolo nei primi due anticipi del 20° turno del campionato di Serie A 2019-2020. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.37 CALCIO – Nicolò Zaniolo agli Europei? Si può. Sono un po’ questi i segnali che arrivano dall’ambiente della Nazionale Italiana di calcio e dal CT Roberto Mancini. Il grave infortunio del giovane giocatore della Roma, che ha decretato la fine della propria stagione con il club giallorosso, non lo ha del tutto estromesso dalla fase finale della rassegna continentale che prenderà ... Leggi la notizia su oasport

