LIVE Sport, DIRETTA 18 gennaio: Settebello ai quarti degli Europei, il Napoli perde anche contro la Fiorentina in Serie A (Di domenica 19 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.30 ATLETICA – Prosegue il percorso positivo e di crescita di Claudio Stecchi. L’asistita italiano, reduce dall’ottimo risultato nella prima tappa del Perche Elite Tour dove ha raggiunto quota 5.72 a Orléans, si è ripetuto nel secondo round francese a Bordeaux, migliorando di un centimetro il proprio primato stagionale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.12 BASKET – La Fila San Martino di Lupari fa suo l’anticipo della quindicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Le venete consolidano il loro quarto posto, dopo aver sconfitto in trasferta la Limonta Sport Costa Masnaga per 70-62. Le lombarde, invece, restano sempre a quota 8 punti in terzultima posizione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.50 BASKET – Sedicesima vittoria in stagione per la Virtus Bologna, che non ha problemi contro ... Leggi la notizia su oasport

