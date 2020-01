LIVE Sport, DIRETTA 18 gennaio: Paris secondo a Wengen! Brignone vuole la vittoria a Sestriere (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.05 SLITTINO NATURALE – Gli azzurri Pigneter e Clara hanno vinto la prova di doppio a Vatra Dornei valida per la Coppa del Mondo. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.30 SCI FREESTYLE – Birk e Claire hanno vinto le gare di Slopestyle a Seiseralm. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 13.30 SCI ALPINO – Lo svizzero Beat Feuz ha vinto la discesa di Wengen, l’Italia festeggia lo strepitoso secondo posto di Dominik Paris: primo podio in carriera per l’azzurro al Lauberhorn e rilancio in classifica generale. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA. 12.49 SCI DI FONDO – Il russo Alexander Bolshunov detta legge nella 15 km tl con partenze ad intervalli appena disputata a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, dove ha fatto letteralmente il vuoto mettendo un tassello molto importante in vista della pursuit di domani. ... Leggi la notizia su oasport

