LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Nove Mesto 2020 in DIRETTA: Bolshunov conquista la gara maschile, buoni segnali da De Fabiani. Dominio Johaug nella gara femminile

12.30 E dunque è tutto per questa nostra DIRETTA LIVE odierna. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e appuntamento a domani con i due inseguimenti a tecnica classica! 12.29 Questi invece i risultati degli italiani: 16 De Fabiani +1'38″2 32 Salvadori +2'36″2 43 Noeckler +3'03" 12.28 Questa dunque la top ten odierna: 1 Bolshunov (RUS) 33'45" 2 Niskanen (FIN) +24″3 3 Roethe (NOR) +40″ 4 Melnichenko (RUS) +54″ 5 Gaillard (FRA) +55″8 6 Hyvarinen (FIN) +1'01" 7 Klaebo (NOR) +1'12″4 8 Krueger (NOR) +1'13" 9 Chervotkin (RUS) +1'14″8 10 Toenseth (NOR) 1'21″4 12.25 Riesce a conservare la decima posizione Toenseth, a 1'21″4 da Bolshunov. 12.23 L'ultimo a entrare in top ten dovrebbe essere Toenseth,

