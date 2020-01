LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Irene Curtoni rimonta, attesa per Federica Brignone (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 La slovena Bucik è terza a 0.68 dalla miglior Irene Curtoni stagionale in Gigante. 14.10 Bella manche per Irene Curtoni, è prima con 0.52 su Fjaellstroem. Vedremo se recupererà qualche posizione. 14.09 Anna Fenninger, ora Veith, chiude seconda a 6 decimi. Ora Irene Curtoni, 0.04 da gestire. 14.07 Fjaellstroem vola in testa con 0.61 su O’Brien. Tocca all’austriaca Veith. 14.06 2’25″32 per O’Brien. Ora la svedese Fjaellstroem, che si era qualificata in 30ma posizione a pari merito con O’Brien. 14.05 Iniziata la seconda manche con l’americana O’Brien. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI WENGEN DALLE ORE 12.30 (18 GENNAIO) LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE DEL Gigante FEMMINILE LE DICHIARAZIONI DI FEDERICA BRIGNONE LA START-LIST DEL Gigante 14.01 A momenti il via ... Leggi la notizia su oasport

