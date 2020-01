LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone vola! E’ prima nella prima manche, Shiffin quarta, Bassino nona (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI WENGEN DALLE ORE 12.30 (18 GENNAIO) LA START-LIST DEL Gigante 11.28: Sofia Goggia all’intermedio ha solo 15 centesimi di ritardo!!! 11.25: E’ sesta la neozelandese Alice Robinson che nella seconda parte di gara perde pochissimo e chiude a 59 centesimi da Brignone che dovrà fare attenzione anche a lei 11.25: Robinson buona nella prima parte: 50 centesimi di ritardo all’intermedio 11.24: Ultima al traguardo una irriconoscibile austriaca Brem che chiude a 2″87 da Brignone, 13ma 11.23: Poca determinazione per Brem che ha già 1″41 di ritardo all’intermedio 11.22: Perde tanto nel finale la francese Frasse Sombet che riesce a sopravanzare Bassino chiudendo ottava a 1″35 dalla testa 11.21: Ritardo di 49 centesimi per una buona Frasse ... Leggi la notizia su oasport

