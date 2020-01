LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone vince ex aequo con Vlhova! “Una gara da infarto” (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Federica Brignone A Sestriere LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO DI Gigante FEMMINILE: Brignone ALLUNGA SU SHIFFRIN Federica Brignone: “GARA DA INFARTO, ANCORA NON CI CREDO” 15.08 Grazie per averci seguito, è stata una magnifica giornata di sci per l’Italia. Un saluto sportivo! 15.07 La classifica generale vede invece primeggiare Shiffrin con 946 punti, seguita da Vlhova (713) e Brignone (665). 15.05 Nella classifica di Coppa del Mondo di Gigante Federica Brignone allunga a 375 punti, +61 su Mikaela Shiffrin. Terza Marta Bassino a 264. Mancano quattro gare al termine della stagione in questa specialità. 15.03 Completano la top10 Holdener, Robinson, Hrovat, Rebensburg, Hector, Goggia e Bassino. Federica Brignone oggi ha vinto pennellando sul muro. Nel finale in piano ha perso da Vlhova, ma non ... Leggi la notizia su oasport

