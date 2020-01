LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino vogliono essere protagoniste sulle nevi olimpiche (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA LIBERA MASCHILE DI WENGEN DALLE ORE 12.30 (18 GENNAIO) LA START-LIST DEL Gigante 10.53: C’è il sole al Sestriere e c’è anche tanta gente sugli spalti, bello spettacolo 10.51: Questi i pettorali delle atlete più attese: Holdener 1, Holtmann 2, Vlhova 3, Rebensburg 6, Shiffrin 7, Robinson 15 10.48: Otto le azzurre al via. Questi i pettorali: Brignone 4, Bassino 5, Goggia 16, I. Curtoni 29, Cillara Rossi 52, Marsaglia 57, Pichler 58, Pirovano 63 10.46: Ci si attende tanto da Marta Bassino che ha conquistato in combinata la scorsa settimana un altro podio della sua ottima stagione 10.43: Federica Brignone difende la seconda posizione assoluta in coppa del Mondo e la prima piazza nella classifica di Slalom Gigante e dunque questa gara per lei è cruciale nella corsa alla sfera di cristallo ... Leggi la notizia su oasport

