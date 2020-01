LIVE Sci alpino, Gigante Sestriere 2020 in DIRETTA: Federica Brignone e Marta Bassino senza paura contro Mikaela Shiffrin (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DEL Gigante Federica Brignone e Marta Bassino puntano alla Coppa di specialità – La situazione di Marta Bassino – Federica Brignone al crocevia Sestriere – Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante del Sestriere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Si annuncia grande spettacolo sulla pista Kandahar con le italiane che proveranno in tutti i modi di continuare nel loro ottimo momento di forma, condito da risultati di assoluto prestigio, sfruttando il fatto di correre, per la prima volta in stagione, sulle nevi di casa. Dopo il weekend di Altenmarkt, dove abbiamo assistito al successo di Federica Brignone ed al terzo posto di Marta Bassino, le nostre due portacolori tornano nella loro disciplina preferita per andare a ritoccare le loro statistiche. Due vittorie e ... Leggi la notizia su oasport

