Live Napoli-Fiorentina 0-1: Gattuso si affida a Demme e Lozano (Di sabato 18 gennaio 2020) Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in... Leggi la notizia su ilmattino

Iviwin_Picks : ? OVER 1.5 FT ? ??? Napoli ?? Fiorentina ?? Serie A (Italy) ? Stake 1 ?? #inplay ?? 0-1 (Minute: 68) ?? 1.53 price ??… - SiamoPartenopei : LIVE - Napoli-Fiorentina 0-1 (26' Chiesa): Insigne colpisce il palo! - infoitsport : LIVE Serie A - Napoli-Fiorentina 0-1, viola avanti con Chiesa -