LIVE Italia-Georgia 4-1, Europei pallanuoto 2020 in DIRETTA: Settebello in vantaggio di tre reti alla fine della prima frazione! (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.50 Timeout richiesto dal ct Campagna. 3.15′ Superiorità numerica non sfruttata, Velotto manda la palla sull’esterno della rete. 4.05′ Si avvicina pericolosamente la Georgia che con un tiro da lontano sigla la terza rete, Italia-Georgia 5-3. 5.20′ Questa volta l’Italia non approfitta della superiorità con il portiere Georgiano che para un tiro di Di Fulvio. 6.10′ La Georgia non approfitta dell’espulsione di Luongo mandando la palla sul palo! 6.59′ Come nella prima frazione reagisce subito la Georgia che accorcia le distante, Italia-Georgia 5-2. 7.21′ Reteeeeeeeeeeeeeeeee, Luongoooooooooooooo, altra superiorità numerica sfruttata con tre rapidi passaggi si arriva a siglare la quinta rete, Italia-Georgia 5-1. Inizia il secondo tempo! Finisce la prima frazione Italia-Georgia ... Leggi la notizia su oasport

