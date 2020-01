LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: Francia subito avanti, la Norvegia insegue, Hofer sbaglia ed è lontano (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38: Al km 1.7 Francia, poi Cina a 20″, Norvegia, Austria, Russia, Svezia a 39″, Italia a 1′ 14.36: Fourcade mette subito le marce alte. Al km 1.1 Cina a 13″, Norvegia e Austria a 22″, Russia e Svezia a 24″. Per l’Italia c’è Bormolini, 17mo a 54″ 14.34: Al primo cambio Francia davanti, Cina a 11″, Norvegia a 21″, Austria a 23″, Russia a 26″, Svezia a 38″, poi Repubblica ceca, Bielorussia, Polonia, Germania a 41″, Italia 18ma a 53″ 14.32: Al km 6.7 Francia, Cina a 11″, Austria, Norvegia (che numero Dale che ha staccato Hofer), Ucraina e Svezia a 30″, Hofer passa 18mo a 53″ 14.31: Incredibile prova del cinese Cheng che recupera, unico, su Jacquelin. E’ a 8″ 14.29: Francia prima, Cina a 10″, Ucraina a 12″, ... Leggi la notizia su oasport

enricospada2 : DIRETTA LIVE - A Ruhpolding si disputa la staffetta maschile con Francia e Norvegia favorite e la Germania terzo in… - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 18 gennaio: sabato da delirio con Wengen Sestriere biathlon slittino e snowboard -… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 17 gennaio: Mayer vince la combinata di Wengen la Norvegia trionfa nella staffetta di biathlon -… -