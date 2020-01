LIVE Biathlon, Staffetta maschile Ruhpolding 2020 in DIRETTA: dominio Francia, Norvegia e Austria sul podio, azzurri lontanissimi (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.31: Windisch fa 5 su 5 in piedi ed esce al 14mo posto a 5’18” 15.28: Velocissimo e preciso Eberhard che porta l’Austria sul podio, è a 1’45”, Russia con un errore è quarta a 1’52”, Germania quinta a 2’08”, Slovenia a 2’31” 15.27: La Norvegia con un errore sarà seconda, transita a 1’21” dalla Francia 15.26: Ultimo poligono. Fillon Maillet commette altri due errori nella serie, copre subito con le ricariche e riparte senza problemi verso la vittoria 15.25: Al km 4.2 Francia, Norvegia a 1’25” 15.23: Windisch con due errori esce al 15mo posto a 4’56”. al km 3.6 Francia prima, Norvegia a 1’20”, Austria e Russia a 2′, Germania a 2’13”, Slovenia a 2’25” 15.20: Christiansen non sbaglia ed è secondo a ... Leggi la notizia su oasport

