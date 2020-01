L'”Internazionale” dei Fratelli Musulmani spinge su Tripoli (Di sabato 18 gennaio 2020) L'”Internazionale” dei Fratelli Musulmani spinge per il sostegno a Fayez al-Serraj e al governo di Tripoli contro l’avanzata del generale Haftar e questo è un dato di fatto sempre più evidente, a partire dall’accordo sul sostegno militare firmato a dicembre tra al-Sarraj ed Erdogan e con quest’ultimo che lancia ripetuti proclami sull’invio di truppe turche in sostegno a Tripoli. Del resto Ankara ha già trasferito centinaia e centinaia di taglia-gole precedentemente attivi in Siria e appartenenti a gruppi come Sultan Murad, la brigata Mutassim, la divisione Hamza, al-Jabha al-Shamiyyah, Aylaq al-Sham e Suqour al-Sham. Ai siriani verrebbero pagati 1500 dollari al mese e garantita la cittadinanza turca alla fine dell’avventura, come illustrato ieri da Fausto Biloslavo. La Turchia era già stata presa in castagna più volte mentre inviava mezzi ... Leggi la notizia su it.insideover

