Libia, tribù pro-Haftar avvertono Erdogan. Chiusi i pozzi di petrolio: «Via i mercenari siriani o azzeriamo la produzione» (Di sabato 18 gennaio 2020) Cresce la tensione in Libia alla vigilia della conferenza di Berlino prevista per il 19 gennaio. Al Haliq Al Zawi, leader della tribù Zouaiya, ha annunciato l’intenzione di voler chiudere i porti e campi petroliferi dell’est del Paese che costituiscono circa la metà della produzione totale di petrolio libico. Il capo tribale ha dichiarato che è già stato chiuso il giacimento di Al Sarir e bloccato il porto petrolifero di Zueitina, e «domani assisteremo alla sospensione delle attività in tutti i giacimenti petroliferi e quindi alla sospensione di tutti i terminal nella parte est del Paese». Protesters loyal to warlord Khalifa Haftar set up tents outside oil facilities in the oil crescent region threatening to stop oil production until Haftar takes control of #Tripoli pic.twitter.com/5WP4e4GpS8— The Libya Observer (@Lyobserver) January 17, 2020 La mossa, ... Leggi la notizia su open.online

