Libia, Haftar ferma l’export del petrolio alla vigilia della Conferenza di Berlino. L’Onu: “Ci saranno conseguenze devastanti per il Paese” (Di sabato 18 gennaio 2020) Stop all’export di petrolio da tutti i terminal e i porti della Libia centrale e orientale. alla vigilia della Conferenza di Berlino, alla quale parteciperanno sia Fayez al-Serraj che Khalifa Haftar, quest’ultimo ha ordinato, attraverso i suoi uomini all’interno del National Oil Corporation, la compagnia petrolifera statale libica, di fermare le esportazione. Secondo una fonte dell’emittente Al-Ahrar, la decisione provocherà un taglio di 700mila barili e un calo di introiti di 47 milioni di dollari al giorno. La traduzione dell’Onu è chiarissima: “Questa mossa avrebbe conseguenze devastanti prima di tutto per il popolo libico ed effetti terribili per la situazione economica del Paese”. Citando una fonte della Noc, l’emittente Al-Ahrar, spiega che il comandante delle Guardie degli impianti petroliferi nella Libia orientale, Naji ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

