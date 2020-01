Libia, Erdogan alla vigilia di Berlino: «Rischio terrorismo se cade il governo di Tripoli» (Di sabato 18 gennaio 2020) L'allarme lo lancia il presidente turco, Rece Tayyip Erdogan, alla vigilia della conferenza di Berlino sulla Libia, mettendo in guardia la comunità internazionale. Intanto, il premier libico Fayez al Sarraj potrebbe disertare la conferenza di Berlino ed inviare soltanto una delegazione Leggi la notizia su firenzepost

