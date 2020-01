Libia, domani al via la conferenza di Berlino, ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere (Di sabato 18 gennaio 2020) Libia, domani al via la conferenza di Berlino, ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere È convocata per domani, domenica 19 gennaio, la conferenza di Berlino, cui parteciperanno capi di Stato e di governo di diversi paesi per aprire un dialogo sulla Libia. La conferenza è stata organizzata dal governo tedesco e fortemente voluta dal governo italiano, nel tentativo di portare la pace in Libia. Il paese è dilaniato ormai dal 2011 da una guerra civile che vede contrapporsi il governo di accordo nazionale, con sede a Tripoli, guidato da Fayez al-Sarraj, dal governo di Tobruk, guidato dal generale Khalifa Haftar. Il primo è riconosciuto dall’Onu e dall’Ue, conta sul sostegno economico e militare della Turchia e gode dell’appoggio politico di Qatar e Italia. Il secondo di fatto controlla tutta la Cirenaica, può contare sull’appoggio economico e ... Leggi la notizia su tpi

