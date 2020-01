Libia, Conte sente Merkel alla vigilia della Conferenza di Berlino. Nelle bozze di accordo, l’ipotesi di un nuovo governo (Di sabato 18 gennaio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la Cancelliera Angela Merkel hanno avuto in tarda mattinata una conversazione telefonica utile a scambiarsi un ultimo aggiornamento in preparazione della Conferenza prevista per domani a Berlino sulla situazione libica. Lo rende noto Palazzo Chigi. Mentre il generale Khalifa Haftar chiude i pozzi petroliferi, cominciano a emergere alcuni dettagli su quanto accadrà domani, 19 gennaio. Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche, sanzioni per chi facilita la guerra in Libia, una forza di sicurezza militare unificata per combattere il terrorismo: sono alcuni dei punti citati nella bozza di accordo della Conferenza di Berlino, di cui dà notizia l’emittente panaraba Al Arabiya. Nel testo, scrive l’Ansa, si parla anche di una stretta sulle armi. Citando sue fonti, l’emittente parla anche di ... Leggi la notizia su open.online

