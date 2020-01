L’Europa sta regalando Balcani e Mediterraneo a Russia e Turchia (Di sabato 18 gennaio 2020) A causa di una serie di mosse incomprensibili e prive di ogni logica, l’Europa sta per perdere definitivamente quella poca influenza che aveva su due aree geografiche strategiche per i suoi interessi: i Balcani e il Mediterraneo orientale. Se da una parte troviamo un’Unione Europea allo sbando, incapace di far valere i propri interessi in campo internazionale, dall’altra Russia e Turchia sono pronte a riempire i vuoti lasciati da Bruxelles. Come giustamente sottolinea il quotidiano Italia Oggi, Mosca e Ankara non sono superpotenze globali, e probabilmente non lo saranno mai. Eppure a Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdoga è bastato soltanto occupare i posti in prima fila sullo scacchiere europeo per accaparrarsi un paio di privilegi non da poco. Sui Balcani e sul Mediterraneo, adesso spetta a loro non solo decidere le regole del gioco, ma anche fare le prime mosse. In ... Leggi la notizia su it.insideover

Ettore_Rosato : Preoccupazione per quanto sta accadendo in #Libia, per i nostri militari impegnati nelle missioni di pace in Medio… - Aurychan1 : RT @Sciugaa: Taehyung si sta ruffianando tutta l’Europa - namseokflower : RT @Sciugaa: Taehyung si sta ruffianando tutta l’Europa -