Le prime foto della new entry di Grey’s Anatomy 16, la star di Suits debutta nell’undicesimo episodio (Di sabato 18 gennaio 2020) Per un Justin Chambers che va, una Sarah Rafferty che viene. Non è lo stesso, certo, perché la new entry in un ruolo ricorrente non basterà certo a distrarre il pubblico dalla clamorosa assenza dal video dell'interprete di Karev, che a sorpresa ha lasciato Grey's Anatomy 16 a metà stagione. Ma mentre non è ancora chiaro in che modo l'uscita di scena di Alex verrà spiegata al pubblico, è invece ufficiale l'arrivo del volto storico di Suits Sarah Rafferty nell'undicesimo episodio della sedicesima stagione, il secondo dopo la ripresa dalla pausa invernale. L'attrice che ha interpretato il ruolo di Donna Paulsen dal 2011 al 2019 è qui al suo primo impegno da volto ricorrente in un'altra lunga serialità: la Rafferty debutta in Grey's Anatomy 16 il 30 gennaio su ABC, negli Stati Uniti (in Italia a febbraio). Queste le prime immagini promozionali che riguardano la storyline della ... Leggi la notizia su optimaitalia

