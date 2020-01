Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: domenica di freddo e nubi (Di sabato 18 gennaio 2020) Le Previsioni dell’Aeronautica Militare per domani in Italia. Nord: addensamenti compatti su Piemonte sudorientale, rilievi altoatesini ed aree appenniniche, con deboli precipitazioni, nevose sulle relative zone montuose oltre i 500-600 metri, ma in riduzione da fine giornata; spesse velature sul restante settentrione. Al primo mattino e dopo il tramonto estesa nuvolosità bassa e stratificata in pianura padana, accompagnata da foschie dense o locali banchi di nebbia. Centro e Sardegna: annuvolamenti compatti sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna orientale con associate piogge o rovesci sparsi; attese deboli nevicate sulle relative aree appenniniche oltre i 500-600 metri. estese e spesse velature sul resto del centro. Sud e Sicilia: molte nubi sulle regioni peninsulari con isolati deboli fenomeni su coste molisane, aree adriatiche pugliesi, Basilicata tirrenica e ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

