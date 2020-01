Le Baleari hanno approvato una legge per ridurre il consumo di alcol in alcune zone turistiche di Ibiza e Palma di Maiorca (Di sabato 18 gennaio 2020) Venerdì il governo regionale delle isole Baleari, in Spagna, ha approvato una legge che vieterà a bar e locali di alcune mete molto turistiche di offrire happy hour, open bar e formule di due drink al prezzo di uno: l’obiettivo Leggi la notizia su ilpost

