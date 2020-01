Lazio-Sampdoria 5-1 La diretta Tris di Immobile, gol di Lynetti (Di sabato 18 gennaio 2020) Incredibile la sequenza di vittorie consecutive per la Lazio di Simone Inzaghi: sono 10 ora i successi di fila colti da Immobile e compagni; i biancocelesti sono imbattuti all'Olimpico, dopo... Leggi la notizia su ilmessaggero

Squawka : Cristiano Ronaldo's last eight games for Juventus in all competitions: ?? vs. Sassuolo ?? vs. Lazio ?? vs. Leverku… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *5-0 Sampdoria *(Pen: Immobile 65‘) #SSFootball - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Lazio *1-0 Sampdoria *(Caicedo 7‘) #SSFootball -