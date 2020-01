La scomoda verità: tutte le scuole italiane dividono gli alunni in ceti alti e bassi (Di sabato 18 gennaio 2020) Non solo l’istituto di via Trionfale, a Roma. tutte le scuole si auto-valutano e si rappresentano alle famiglie anche in funzione del contesto sociale in cui sono inserite, nessuna esclusa. Così, evidentemente, prescrive di fare il ministero dell’istruzione. Così fosse, abbiamo più di un problema. Se avete puntato i cannoni contro la “scuola classista” di Via Trionfale, rea di aver classificato gli studenti dei suoi diversi plessi come appartenenti al ceto “medio basso”, “medio alto”, “dell’alta borghesia” o dei figli “di colf e badanti”, avete due possibilità: potete deporre le armi, la prima. Oppure – seconda possibilità – potete puntarle contro l’intero sistema scolastico italiano. Perché non c’è nemmeno una scuola della penisola che nel suo rapporti di auto-valutazione manchi di indicare il contesto socio-economico di riferimento, e il ceto sociale della popolazione di ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : La scomoda verità: tutte le scuole italiane dividono gli alunni in ceti alti e bassi - gspinozz : @bibi_bibo2002 Si nega sempre l’evidenza quando la verità è scomoda - Ciribini : È difficile proporre una politica industriale perché, oltre a una visione sistemica e strategica, occorre mettere i… -