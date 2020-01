La rinascita di Michele Bravi: “Il gesto che ha cambiato la mia vita” (Di sabato 18 gennaio 2020) Nel 2018 è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che ha causato la morte di una donna. Un drammatico evento che ha sconvolto la vita di Michele Bravi, giovane cantante vincitore di X-Factor e sulla scena musicale italiana ormai da qualche anno. Per la prima volta il cantante racconta a Verissimo, in un’intervista a Silvia Toffanin, come è cambiata la sua vita dopo il drammatico episodio. Michele Bravi rompe il silenzio: il racconto È stato un anno e più di silenzio, che ha portato Michele Bravi a ritirarsi dalla scena musicale per riprendere in mano la propria vita attraverso un percorso di riabilitazione psicologica. Quell’incidente stradale del 22 novembre 2018, in cui una donna ha perso la vita, ha drasticamente svoltato la vita del cantante. A Verissimo Michele prova a ripercorrere questo lungo periodo buio: “È molto complicato per me, trovarmi qui e rispondere a una ... Leggi la notizia su thesocialpost

