La Questura e la Lega vogliono fermare le Sardine contro Salvini a Bibbiano (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri c’è stato “un incontro” tra la Questura e la deLegazione reggiana delle Sardine” e in quell’occasione “ci è stato chiesto un passo indietro”, a “non fare manifestazioni” in piazza a Bibbiano il 23 gennaio. Così all’ANSA il Movimento delle Sardine sulla questione della piazza contesa con la Lega per la campagna elettorale in vista delle regionali del 26 gennaio, confermando quanto scritto dal Fatto Quotidiano stamattina. Le Sardine contro Salvini a Bibbiano Intanto il deputato reggiano nonché segretario regionale del Carroccio, Gianluca Vinci, ha fatto sapere di aver depositato la richiesta per la piazza: “Abbiamo depositato ufficialmente la richiesta per la piazza di Bibbiano a mezzanotte e dieci secondi di oggi per essere sicuri di arrivare primi rispetto a ogni altro partito riconosciuto. Siamo tranquilli, noi le ... Leggi la notizia su nextquotidiano

