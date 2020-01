La Questura di Reggio Emilia chiede alle Sardine di lasciare la piazza di Bibbiano a Salvini (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri abbiamo raccontato come le Sardine hanno fregato Salvini su Bibbiano: la Lega aveva preannunciato il suo comizio di chiusura della campagna elettorale nel paese per giovedì prossimo 23 gennaio, presenti sul palco Matteo Salvini e persino (in via eccezionale, non vi ci abituate eh?) la candidata presidente Lucia Borgonzoni. I leghisti organizzatori hanno però scoperto che quello spazio era stato già richiesto dalle Sardine con un modulo depositato due settimane prima in prefettura e firmato addirittura da Mattia Santori. Oggi, scrive Sarah Buono sul Fatto Quotidiano, la Questura di Reggio Emilia ha chiesto alle Sardine di mollare la piazza per darla alla Lega: Nonostante siano arrivati per prime, la Questura di Reggio Emilia avrebbe invitato le Sardine a cedere la piazza di Bibbiano alla Lega. Sulla base di una regola da campagna elettorale, i partiti hanno la prelazione su ... Leggi la notizia su nextquotidiano

ZenatiDavide : Bibbiano, Salvini e le Sardine si contendono la piazza : La patata bollente ora passa a Prefettura e Questura di Re… - notiziarioeolie : 4 arresti in Calabria. Operazione della Squadra mobile della questura di Reggio Calabria comandata dalla liparota S… - stefaniagalimba : +++ COLPO ALLA POTENTE COSCA TEGANO DI #REGGIOCALABRIA, OPERAZIONE ANCORA IN CORSO +++ I dettagli saranno resi n… -