La "profezia" su Meghan e Harry "Cosa accadrà alla coppia reale" - (Di sabato 18 gennaio 2020) Evi Crotti L’analisi delle firme e della scrittura della coppia mette in evidenza una notevole differenza di carattere Al di là della cultura, che lascia sempre un imprinting in ogni persona, dalla scrittura di Meghan emerge un carattere egocentrico con un notevole senso estetico e un’accuratezza che la porta a porre tutto sotto controllo affinché nulla abbia a scalfire la sua immagine. Per lei la fisicità conta molto e tiene in modo particolare al “protocollo” che lei stessa si è data; una sorta di narcisismo che se da un lato le permette di essere attenta osservatrice delle regole del Palazzo, dall’altro la porterà a cercare sempre riposte compiacenti e gratificanti il suo Ego, per cui l’adattamento sarà sempre arduo. L’educazione ricevuta ha strutturato un comportamento ammanierato e impositivo (vedi ricci arrotolati verso alto a fine parola e lettere iniziali molto ... Leggi la notizia su ilgiornale

