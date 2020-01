La prefettura valuta la tutela per Sergio Echamanov (Di sabato 18 gennaio 2020) La prefettura di Ferrara valuta una forma di tutela per Sergio Echamanov, il ragazzo bullizzato dalla pagina facebook di Matteo Salvini con un video manipolato in cui venivano accostati tutti i punti in cui balbettava e si esprimeva con difficoltà durante una manifestazione delle Sardine. La questura valuta la tutela per Sergio Echamanov Mentre continua a mancare il senso della vergogna dalle parti di Facebook, che ancora non ha fatto rimuovere il video in questione, Mattia Santori ha spiegato in un video con Echamanov cosa sta succedendo: «Sergio dopo essere diventato protagonista di un video ironico pubblicato da Salvini è stato chiamato dalla prefettura. Visto che lui è un rappresentante che lavora con il porta a porta gli hanno fatto notare di valutare gli eventuali pericoli. Inoltre prefettura e Questura starebbero valutando possibili forme di vigilanza». Nel video pubblicato ... Leggi la notizia su nextquotidiano

