La neve ci rende felici? Esistono almeno 8 motivi, scopriamo quali (Di sabato 18 gennaio 2020) L'inverno non è propriamente una stagione che emana allegria, escludendo ovviamente quella ristretta cerchia di persone che preferirebbero avere sempre l'inverno. Il sole che tramonta troppo presto, il grigiore, la poca luce, la pioggia, il freddo sono tutti fattori che provocano in genere malinconia e tristezza. Non è un caso che in questo periodo viene a coincidere anche il Blue Monday, la giornata più triste dell'anno corrispondente al terzo lunedì di gennaio, sulla base di uno studio che avrebbe calcolato il tutto con un algoritmo. Tuttavia la neve sembra davvero far eccezione in questo quadro così sconfortante riguardante l'inverno e a dimostrarlo sono alcune tesi scientifiche pubblicate sull'Huffington Post, di cui proviamo a sintetizzare il contenuto. Insomma, la neve è un evento che suscita felicità. Il silenzio della neve: ecco come i fiocchi attenuano i ... Leggi la notizia su meteogiornale

CorriereUmbria : Tragedia dell'hotel Rigopiano, il Comune di Terni rende omaggio ad Alessandro Riccetti morto sotto la valanga… - RandallFlagg71 : RT @dececcoenrico: Il grano che cresca sotto la neve può essere dovuto a una mutazione genetica che lo rende più resistente al freddo. Il g… - dececcoenrico : Il grano che cresca sotto la neve può essere dovuto a una mutazione genetica che lo rende più resistente al freddo.… -