La ‘ndrangheta è la mafia 2 0 Ma viene sottovalutata da tutti Dall’ultima relazione

Maxi sequestro di cocaina nel porto di La Spezia. La Finanza blocca un carico di oltre 300 chili appena arrivato dal Brasile. Nel traffico è coinvolta la ‘ndrangheta e la mafia albanese : La Guardia di Finanza di La Spezia e di Genova, insieme all’Agenzia delle Dogane, ha scoperto un traffico internazionale di cocaina , nel porto di La Spezia e proveniente dal Brasile. Quattro le persone arrestate. Nel corso del blitz sono stati sequestrati trecento panetti di polvere bianca, per un totale di oltre 333 chilogrammi, rinvenuti all’interno di alcuni pallet utilizzati per trasportare lastre di granito. Il valore del carico ...

‘ndrangheta a Torino - si dimette il consigliere regionale e comunale Roberto Rosso : era stato arrestato per aver chiesto voti alla mafia : Si è dimesso da consigliere regionale del Piemonte e da consigliere comunale di Torino Roberto Rosso , l’assessore dimissionario della giunta Cirio eletto con Fratelli d’Italia arre stato il 20 dicembre scorso con l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Rosso è finito in manette assieme ad altre sette persone nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘ndrangheta a Tornino condotta d alla Guardia di Finanza e coordinata d alla ...

Mafia e ‘ndrangheta - altri arresti in Piemonte e Sicilia : colpiti i boss scappati degli anni ’80. In manette un membro di FdI : Maxi-blitz a Messina, nella nottata di oggi: colpiti i boss degli anni ‘80, i cosiddetti “scappati”, che erano tornati per riprendersi la città. Altre 8 misure cautelari sono state emanate in Piemonte La Squadra Mobile di Messina ha compiuto, nel corso della notte appena trascorsa, una retata che ha colpito la malavita presente nella città […] L'articolo Mafia e ‘ndrangheta, altri arresti in Piemonte e Sicilia: colpiti i boss scappati ...