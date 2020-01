La mega bufala di Salvini e Lega: tassa sull’ombra dei balconi per suolo pubblico, smentita ufficiale (Di sabato 18 gennaio 2020) Il caso del giorno, oggi 18 gennaio, riguarda la presunta tassa sull’ombra dei balconi, con relativa occupazione del suolo pubblico. Questione ripresa in queste ore da Salvini e dalla Lega tramite alcuni comizi, nell’ambito di una battaglia con il PD soprattutto, alimentata anche dai presunti SMS che il Carroccio avrebbe iniziato ad inviare in Emilia Romagna agli utenti contro il loro volere. Ne abbiamo parlato poco fa, ma la “bomba” del giorno riguarda una vicenda molto particolare come si potrà facilmente immaginare. La questione della tassa sull’ombra dei balconi per suolo pubblico: i chiarimenti del Ministero Andiamo dunque con ordine, perché la vicenda della tassa sull’ombra dei balconi per occupazione di suolo pubblico è stata menzionata questo sabato da Salvini in primis. L’ex Ministro dell’Interno, come riporta Virgilio, ha ... Leggi la notizia su bufale

