La Libia blocca l’export del petrolio L’Onu: «Conseguenze devastanti» (Di sabato 18 gennaio 2020) La compagnia petrolifera statale libica (Noc) ferma l’export di petrolio da tutti i terminal ed i porti della Libia centrale e orientale. La missione Onu in Libia esprime «profonda preoccupazione per gli attuali sforzi per interrompere o compromettere la produzione di petrolio» nel Paese. Leggi la notizia su corriere

