La Lazio continua a volare in classifica: manita alla Sampdoria (Di sabato 18 gennaio 2020) Lazio-Sampdoria era l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno di Serie A, dopo il netto 3-0 dell’andata in quel di Genova. La Lazio voleva proseguire nella sua cavalcata trionfale che l’ha portata a conquistare 30 punti nelle ultime dieci giornate di campionato, con il sogno scudetto a portata di mano e una vetta distante solo 6 lunghezze (nonostante una gara in meno da recuperare il 5 febbraio contro l’Hellas Verona). Situazione opposta in casa Sampdoria, costretta nella lotta per la salvezza dopo un avvio di stagione di gran lunga al di sotto delle aspettative. Allo stadio Olimpico finisce 5-1 per la squadra di Simone Inzaghi. Lazio-Sampdoria, la cronaca del match Non c’è mai davvero partita all’Olimpico con la Lazio che si dimostra di un livello superiore sotto ogni aspetto. Passano solo 4 minuti dal fischio d’inizio e Luis ... Leggi la notizia su notizie

FcInterNewsit : La Lazio continua a volare: tripletta di Immobile, secco 5-1 alla Sampdoria - futebolepico1 : SERIE A termina o Lazio 5-1 Sampdoria 07' [1-0] Felipe Caicedo 17' [2-0] Ciro Immobile (penalti) 20' [3-0] Ciro Im… -