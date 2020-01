La guerra in Iraq domina l’ultimo dibattito democratico (Di sabato 18 gennaio 2020) Per due ore, sei candidati presidenziali democratici si sono sfidati sul palco della Drake University di Des Moines in Iowa, per l’ultimo dibattito che li porterà alla presidenza democratica prima dei caucus del 3 febbraio – l’evento con cui si apre la corsa delle primarie del Partito democratico e che prevede che gli elettori si riuniscano in assemblea e votino. Ciò significa che i sei democratici – Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar e Tom Steyer – hanno avuto la loro ultima possibilità di partecipare ai classici botta e risposta, per fortificare le loro campagne o consolidare il momentaneo primato. Tra gli argomenti discussi nella capitale e città più popolosa dello stato dell’Iowa, l’assistenza sanitaria, la questione dell’eleggibilità di una donna – se potrebbe o meno essere in grado di battere Donald Trump ... Leggi la notizia su it.insideover

