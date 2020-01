La foto del presunto agente con la pistola in mano e il tweet sulle Sardine: partono le indagini (Di sabato 18 gennaio 2020) Il 16 gennaio 2020 l’utente @Cllaudio80 pubblica un tweet in cui scrive «Ragazzi vi posto questa mia foto in un’operazione svolta proprio in quel di Bologna dove tra Sardine centri sociali tossici e popolazione poco collaborativa non è proprio una passeggiata di salute. Vi abbraccio Amici». La foto, in bianco e nero, mostra un agente delle forze dell’ordine in borghese all’interno di un ufficio con una pistola in mano. Un tweet e una foto che violerebbero le disposizioni presentate dal capo della Polizia di Stato, Franco Gabrielli, sull’uso dei social network da parte degli agenti. Nel frattempo il tweet è stato segnalato alle autorità e si apprende che in questo momento la Digos di Bologna e la Polizia Postale stanno svolgendo le indagini necessarie per l’identificazione dell’utente e verificare l’autenticità del ... Leggi la notizia su open.online

