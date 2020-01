La figuraccia italiana con il Memoriale di Auschwitz: il governo non risponde all’invito per il 27 gennaio (Di sabato 18 gennaio 2020) La figuraccia italiana con il Memoriale di Auschwitz: il governo non risponde all’invito per il 27 gennaio Dai, su, fate i seri e decidete in fretta quale componente del governo italiano sarà presente il prossimo 27 gennaio al 75esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Mesi fa il Memoriale di Auschwitz ha invitato ufficialmente lo Stato italiano, così come tutti gli Stati europei, alle celebrazioni e l’Italia non c’è ancora nella lista degli Stati presenti. Ci sono praticamente tutti, c’è l’Albania, Australia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Canada, Croazia, Cipro, la Repubblica Ceca, la Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Kazakhstan, Latvia, il Lichtenstein, la Lutiania, Lussemburgo, Malta, Moldavia, il Principato di Monaco, Olanda, Nuova Zelanda, la ... Leggi la notizia su tpi

