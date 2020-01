La famiglia di Pago rompe il silenzio | Il messaggio dopo il GF Vip (Di sabato 18 gennaio 2020) Nella puntata di ieri, venerdì 17 gennaio, Miriana Trevisan è entrata nella casa per dare sostegno al suo ex marito Pago e parla della storia della famiglia di lui. È questo un racconto molto commovente e strappalacrime. Oggi arriva il messaggio della famiglia di Pago per Miriana Trevisan. “È la donna più importante della mia … L'articolo La famiglia di Pago rompe il silenzio Il messaggio dopo il GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Hunter16984482 : @lauraboldrini Facile far pagare la prima casa a chi ne ha due. Io la mia seconda, per la quale pago a vuoto, la ce… - waroglight : pago dovrebbe raccontare la storia della sua famiglia ..adesso lo fara' perché Miriana gli ha dato forza..#gfvip - de1828 : che signora Miriana!!! Pago ma molla quella e riprenditi la tua vera famiglia...#gfvip -