La città delle donne: trama, cast e anticipazioni film in tv (Di sabato 18 gennaio 2020) La città delle donne: trama, cast e anticipazioni film in tv Quest’anno ricorre il centenario dalla nascita del grande regista Federico Fellini, tra i nomi che hanno contribuito a rendere memorabile e inimitabile il cinema italiano. Per celebrare la memoria del regista, autore de La Dolce Vita e di 8 e ½ , nel corso del 2020 si terranno numerosi eventi, mostre e appuntamenti cinematografici. Rai 3, questa sera sabato 18 gennaio, vuole infatti dare inizio ad una serie di proiezioni dedicate a Fellini, iniando con uno dei ultimi film, tra i meno celebri, La città delle donne. La pellicola è stata distribuita nel 1980 e vede come protagonisti Marcello Mastroianni ed Ettore Manni. Più forte ragazzi!: trama, cast e anticipazioni. Le curiosità del film La città delle donne: trama del film di Fellini con Mastroianni, in onda su Rai 3 In un’epoca di ... Leggi la notizia su termometropolitico

Maumol : La sopravvivenza delle #librerie è un indicatore delle trasformazioni di una #città. Dialogo con i lettori… - GiuseppeConteIT : Parma nuova Capitale italiana della cultura. Riflettere sulla nostra identità valorizzando la bellezza delle nostre… - c_appendino : Torino, ancora una volta, si arricchisce di cultura. Prenderà vita infatti a Palazzo Turinetti, la quarta sede del… -