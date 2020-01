La Cassazione non fissa udienza: ergastolano libero dopo 6 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Gabriele Laganà Menenti, all’ergastolo per l’omicidio di Alessandro Polizzi, è uscito dal carcere di Terni dove era detenuto lo scorso 10 gennaio. Rabbia da parte dei genitori della vittima Si sono recati all’esterno del ministero della Giustizia per srotolare una gigantografia con il volto sorridente del proprio figlio barbaramente ucciso a Perugia nel 2013. Una protesta pacifica ma dal forte significato quella compiuta ieri da Daniela Ricci e Giovanni Polizzi, genitori di Alessandro, che così hanno voluto manifestare il proprio sdegno e chiedere giustizia per la scarcerazione di Riccardo Menenti, che ha compiuto il delitto e che era stato condannato all’ergastolo fino al terzo grado. ''Possibile — dicono i genitori della vittima — che un uomo condannato all’ergastolo fino al terzo grado sia libero dopo sei anni?''. I familiari di Polizzi sono, però, stati avvicinati e ... Leggi la notizia su ilgiornale

RaffaeleFitto : La capitana #CarolaRackete era stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del Decreto Sicurez… - HuffPostItalia : La Cassazione boccia il ricorso della procura: 'Carola Rackete non andava arrestata' - LegaSalvini : ++ LA CASSAZIONE RIGETTA IL RICORSO: 'CAROLA NON ANDAVA ARRESTATA' ++ -