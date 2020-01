Koala in Australia: dopo gli incendi sono a rischio alluvioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Non c’è pace per i Koala Australiani che sono riusciti a sopravvivere ai devastanti incendi che hanno messo in ginocchio l’intero paese, adesso sono a rischio per le inondazioni. Se da un lato, le piogge torrenziali che stanno cadendo in questi giorni sull’Australia hanno concesso un po’ di tregua ai vigili del fuoco impegnati nello spegnimento degli incendi che hanno distrutto il paese, dall’altro stanno mettendo a rischio i Koala che si sono salvati, fuggendo dalla zone boschive. dopo un lungo periodo di siccità si stanno registrando delle vere e proprie bombe d’acqua, soprattutto nelle zone meridionali, facendo scattare l’allarme inondazioni. Le abbondanti precipitazioni secondo gli esperti possono essere anche la causa di frane, contaminazione delle acque dai detriti e possono rendere difficoltosi gli interventi di soccorso dei vigili del ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : Australia, koala beve da una pozzanghera. VIDEO - Corriere : Australia, il Wwf: «Koala a rischio di estinzione, aiutateci a salvarli» - francescacheeks : L'Australia deve ripartire anche da azioni come questa. Cerchiamo di contribuire in tutti i modi. L'associazione An… -