Juventus-Parma, Serie A: formazioni, pronostici (Di sabato 18 gennaio 2020) Juventus-Parma è il posticipo serale della domenica della ventesima giornata di Serie A, si gioca alle 20.45: statistiche, probabili formazioni e pronostici. Juventus – Parma domenica ore 20:45 La Juventus nell’ultima giornata del girone di andata ha effettuato il sorpasso sull’Inter, vincendo il titolo di campione d’inverno. La squadra allenata da Antonio Conte è stata fermata sul pareggio in casa dall’Atalanta, quella di Sarri è andata a vincere all’Olimpico contro la Roma. Una vittoria conquistata grazie a due gol segnati in meno di dieci minuti. Poi l’atteggiamento nella ripresa da parte della Juventus non è piaciuto più di tanto, anche se quello che contava erano i tre punti e li ha portati regolarmente a casa. Più convincente è stata la prestazione della Juventus in Coppa Italia contro l’Udinese. Pur affrontando una squadra ... Leggi la notizia su ilveggente

