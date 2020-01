Juventus Parma probabili formazioni, Sarri conferma Dybala-Ronaldo (Di sabato 18 gennaio 2020) Juventus Parma probabili formazioni – Prima giornata del girone di ritorno. All’Allianz Stadium di Torino, nel posticipo di domenica sera si sfidano Juventus e Parma. Dopo una grandissima prova in Coppa Italia, Sarri spera di ricevere conferme dal punto di vista del gioco. Il tecnico ex Chelsea si affiderà agli 11 più affidabili. CR7 ,assente contro l’Udinese per una sinusite, dovrebbe essere pienamente recuperato. Il portoghese è in un momento di forma straordinario, con 9 reti in 6 partite. Juventus Parma probabili formazioni, ecco chi gioca Solito 4-3-1-2 per Sarri, con un solo dubbio, Higuain dentro o fuori? Tra i pali torna Szczesny, mentre sulla linea difensiva i titolarissimi (quasi obbligati visto l’infortunio di Demiral e De Sciglio). Cuadrado a destra, Alex Sandro a sinistra e Bonucci De Ligt centrali. Leggi anche: Mercato Juventus, Everton e Milan su ... Leggi la notizia su juvedipendenza

socios : Bianconeri! Come saprete, Socios è molto più che una piattaforma di votazioni. Se avete 10 o più Fan Token della… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo ha superato la sinusite: disponibile per Juve-Parma ?? - forumJuventus : 2?? Giorni a #JuveParma ?? CR7 è tornato ad allenarsi coi compagni ?? -