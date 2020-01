Juventus – Parma | Dove vedere l’anticipo delle 20:45 di domenica 19 gennaio in diretta e streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) La prima giornata di ritorno del campionato di Serie A continua con il posticipo tra Juventus e Parma. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Nella scorsa giornata la Juventus esce vittoriosa dal difficile scontro all’Olimpico contro una tenace Roma che alla fine si arrende al termine dei 90′ minuti con il risultato finale di 1 – 2. Il tabellino finale dice invece 2 -0 al termine dell’incontro tra Parma e Lecce, con gli emiliani che ne escono vittoriosi. La Juventus dopo aver riacquistato la cima della classifica non può più permettersi passi falsi, con l’Inter sempre pronto ad approfittarsene a soli 2 punti di distacco. Settima posizione invece per il Parma che con i suoi 28 punti mira ad insidiare la sesta posizione occupata dal Cagliari. Dove vedere in diretta il posticipo di Serie A Juventus ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

socios : Bianconeri! Come saprete, Socios è molto più che una piattaforma di votazioni. Se avete 10 o più Fan Token della… - GoalItalia : Cristiano Ronaldo ha superato la sinusite: disponibile per Juve-Parma ?? - forumJuventus : 2?? Giorni a #JuveParma ?? CR7 è tornato ad allenarsi coi compagni ?? -